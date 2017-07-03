Manavgat Belediyesi’nden kız öğrencilere yaz kampı

Manavgat Belediyesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından kırsal mahallelerde yaşayan kız öğrenciler için Manavgat Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde ücretsiz olarak “Haydi Kızlar Kampa” projesini hayata geçirdi

Manavgat Belediyesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından kırsal mahallelerde yaşayan kız öğrenciler için Manavgat Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde ücretsiz olarak “Haydi Kızlar Kampa” projesini hayata geçirdi. Düzenlenen projede kırsal mahallelerde yaşayan 14-19 yaş arası kızlar için toplamda 4 grup oluşturuldu. Oluşturulan grupların ardından ilk grupta yer alan öğrenciler evlerinden alınarak Kız Öğrenci Misafirhanesi’ne yerleştirildi. İlk grup içinde yer alan Çavuşköy, Kadılar, Yalçıdibi, Sarılar, Halitağalar gibi mahallelerin muhtarlarıyla iletişime geçilmesinin ardından 23 kız öğrenci için kampın ilk etabı başladı. Kamp etkinliği süresi boyunca öğrenciler resim, modern dans, İngilizce, kitap okuma, drama, akıl oyunu, badminton, diksiyon, yüzme, plates, basketbol, tenis, kişisel gelişim semineri, mutfak sanatları ve kültür gezisi gibi 15 branştaki kültürel ve sportif faaliyetler kız öğrenciler için Manavgat Belediyesi tarafından hazırlandı. 3 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta son bulacak olan “ Haydi Kızlar Kampa” projesindeki kayıtlar Manavgat Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde devam ediyor.

Ailelerden Başkan Sözen’e teşekkür

Yoğun geçen eğitim-öğretim yılının ardından kırsal mahallelerde yaşayan kızların sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmesi amacıyla kamp projesi düzenleyen Manavgat Belediyesi, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de eğlenmeleri ve bilgilerini arttırmak amacıyla kırsal mahallelerde yaşayan 100 kız öğrenciye unutulmaz bir kamp hayatı yaşatacak. Çocuklarını gönül rahatlığıyla Manavgat Belediyesi’ne teslim eden aileler Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Aileler, “Çocuklarımızı bizler kadar düşünen ve hem eğitim yılı boyunca hem de yaz tatilinde gelişimlerini katkı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Çocuklarımızın Manavgat Belediyesi’nin çatısı altında gönüllerince vakit geçireceğini bildiğimizden dolayı içimiz rahat” diyerek duygularını aktardı.

Amaç topluma faydalı bireyler yetiştirmek

Kampın ilk gününde düzenlenen yemeğin ardından düşüncelerini ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yoğun geçen eğitim-öğretim yılı sonrasında çocuklarımızın hem dinlenmesi, hem eğlenmesi hem de sosyal faaliyetler içerisinde bulunmaları için kamp etkinliği düzenlemek istedik. Amacımız topluma faydalı ve yararlı bireyler yetiştirerek onları geleceğe hazırlamak. Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereğince geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimini ve gelişimini düşünüyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın mutluluğu bizim için güç ve gurur kaynağı oluşturuyor. Onların mutluluğundan aldığımız güç ile onları gülümsetmeye devam edeceğiz” dedi.