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12 Temmuz 2017 14:57

Manavgat Belediyesi’nden kız öğrencilerine yaz kampı

Manavgat Belediyesi’nin kırsal mahallelerde konaklayan kız öğrenciler için düzenlediği “Haydi Kızlar Kampa” projesine katılan kız öğrenciler, eğlenceli aktiviteler ve Manavgat gezileriyle tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Manavgat Belediyesi’nden kız öğrencilerine yaz kampı

12 Temmuz 2017 14:57


Manavgat Belediyesi’nin kırsal mahallelerde konaklayan kız öğrenciler için düzenlediği “Haydi Kızlar Kampa” projesine katılan kız öğrenciler eğlenceli aktiviteler ve Manavgat gezileriyle tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kamp programındaki öğrenciler, Side Antik kenti ve Side Müzesi gezisinin yanı sıra, tekne ile Manavgat Boğazı gezisi, yüzme, resim, plates, kişisel gelişim seminerleri, tenis dersleri, modern dans ve sinema etkinliği olmak üzere pek çok faaliyette bulunmanın mutluluğunu yaşadı.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kız öğrencilerin yaz tatilini verimli bir hale getirebilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Sözen, “Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının ardından kızlarımız için hem eğlenebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri bir kamp programı hazırladık. Çocuklarımızın geleceğini düşünmek ve onlara mutlu bir gelecek hazırlamak hepimizin temel görevidir. Onların mutluluğu bizim için güç ve gurur kaynağıdır” dedi.




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