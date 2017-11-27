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27 Kasım 2017 15:25

Manavgat Belediyesi’nden model uçak pisti

Manavgat Belediyesi, model uçak tutkunları için model uçak pisti yaptı.

Manavgat Belediyesi’nden model uçak pisti

27 Kasım 2017 15:25


Manavgat Belediyesi, model uçak tutkunlarının amatör sportif havacılık faaliyetlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla Kum Mevki’nde model uçak pisti yaptırdı. 130 metre uzunluğunda ve 12 metre enindeki pistte, seyircilerin ve model uçak tutkunlarının oturup, çalışmalarını yürütebileceği bir tribün de yapıldı. Manavgat’taki model uçak pistinin Karain’den sonra Antalya’nın ikinci model uçak pisti olduğu belirtildi. Model uçak pistinin, etrafında herhangi bir alıcı, elektrik direği veya istasyonun bulunmaması, araç trafiği gibi geçişi engelleyici unsurun olmaması ve deniz ile ırmağa yakın bir yerde konuşlanmasının artı faktörler olduğu vurgulandı.


Gençler, model uçaklarıyla değişik akrobasi gösterileri de yapmak için birbirleriyle yarıştı. Yeni pistin yapılması, Manavgat’ta dernek Model Uçak Topluluğu Derneği’nin kurulmasının da önünü açtı. Manavgat’ta 100’ü aşkın model uçak tutkunu olduğunu belirten gençler, dernek faaliyetiyle birlikte bu aktivitenin gelişeceğini söyledi. Model Uçak tutkunu gençler, 2018 yılı içinde Manavgat Belediyesi’nin de önderliğinde bir “Model Uçak Festivali” yapmayı hedeflediklerini de anlattı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Kentimizde model uçak tutkunları uzun süredir bir pist yapılmasını istiyordu. Bu dileklerini birkaç defa bizlere iletmişlerdi. Kısmet bu zamanaymış. Pistimizin en iyi şekilde yapılması için Fen İşleri Müdürlüğümüze talimat verdik. Müdürlüğümüz de Manavgat’ımıza yakışır bir pisti emekleriyle yaptı. Tüm model uçak tutkunluklarımızı burada ağırlamak istiyoruz” dedi.




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