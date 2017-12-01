Manavgat Belediyesi’nden okuma yazma kursu

Manavgat Belediyesi Salkımevler Kurs Eğitim Merkezi’nde ücretsiz olarak okuma yazma kursu açtı. Oku yazma bilmeyen kursiyerler, ücretsiz olarak verilen okuma yazma kurslarına katılarak hayatlarında ilk defa eğitime başlamış oldu. Haftanın tüm günlerinde 2 sınıfta 3’er saatlik kurslara devam eden kadınlar, okumaya başladı. Manavgat Belediyesi’nin okuma yazma kurslarında bugüne kadar 50 kadın eğitim aldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Salkımevler kurs eğitim merkezinde düzenlenen kurslara katılarak okuma yazma öğrenen tüm kadınları tebrik etti. Okumanın yaşı olmadığını belirten Başkan Şükrü Sözen, “Hangi yaşta olursa olsun insan kendini yeni ufuklara açabilmeli. Yeni bir şeyler öğrenebilmeli. Biz de özellikle kadınlarımız için bunu yapmak istedik. Onların okuma yazma kurslarına katılmaları büyük bir azmin göstergesidir. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Kurslarımıza katılan tüm kadınlarımıza ve onları yetiştiren tüm öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.