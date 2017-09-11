Manavgat Belediyesi’nden park yapımı

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Side Mahallesi- Total arkasında yapımına devam ettiği parkta kullanılacak olan spor aleti, ahşap köprü, bank ve pergoleleri kendisi imal ederek montajını yapıyor. Ekipler, son olarak parkta yer alacak olan süs havuzunu da kendi imkanlarıyla yapmaya başladı. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda üretimi ve tasarrufu ilke edindiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öz kaynakları Manavgat halkıyla en doğru şekilde paylaşmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak yürüttüğümüz bütün çalışmalarımızda üretimi ve tasarrufu ilke edindik. Çalışmalarımızda da buna özen gösteriyoruz. Amacımız Manavgat halkımıza daha az maliyetle daha modern ve daha iyi bir hizmet verebilmek. Kendi öz kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanarak Manavgat halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.