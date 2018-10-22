Manavgat Belediyesi'nden satranç turnuvası

Turnuvaya kentteki çocuklar, gençler ve aileler büyük ilgi gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliği ile 9'uncu kez Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.12 farklı kategoriden 160 kişinin katıldığı satranç turnuvası 7-11 yaş ile 12 yaş ve üzeri şeklinde gerçekleşti. 2 gün boyunca devam eden turnuvada her gruptan ilk 5'e girenlere madalyaları ödül töreni ile takdim edildi.

Madalyalar Başkan Sözen'den

Dereceye girenlere madalyalarını Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen takdim etti. Başkan Sözen, “Yarınlarımız olan çocuklarımızı bu tarz etkinliklere yönlendirmek ve onların kendilerini kanıtlamasını sağlamak hepimizin görevi. Çocuklarımıza her alanda olduğu gibi, bu alanda da güveniyoruz. Bu bağlamda iki gün boyunca turnuvamızda yarışan ve turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Dereceye giren ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Satranç turnuvalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.