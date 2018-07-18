Manavgat Belediyesi’nden Side’ye rölyefli Atatürk anıtı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşlardan gelen mevcut Atatürk heykelinin yenilenmesi konusundaki isteğe yanıt vererek, ünlü bir heykeltıraşa çok özel bir Atatürk heykeli yaptırarak Side’ye yerleştirdi. Ankaralı heykeltıraş Arslan Başpınar tarafından yapılan rölyefli Atatürk anıtı, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafın büyük bir titizlikle Side Limanı’na yerleştirildi. 2 metre 35 cm (235 cm) yüksekliğindeki Atatürk heykelinin, altta bulunan 130 cm yüksekliğindeki rölyefi görenlerin beğenisini kazandı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişi ve Atatürk devrimleriyle elde edilen kazanımların konu edildiği Rölyefli Atatürk Heykeli, turistlerin de ilgisini çekti. Rölyefin ön ve arka yüzlerinde Atatürk’ün çınar ağacı altında kara tahta başında öğrencilere ders anlatması, çiftçi, öğretmen, öğrenci, asker gibi figürler yer aldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antik Side Kentsel Tasarım çalışmalarından sonra, Side Limanı’nın bambaşka güzel bir görünüme büründüğünü, buradaki tek eksiğin bir Atatürk anıtı olduğunu, yapılan çalışmayla bu eksiğin giderildiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizim her çalışmamızda, yol gösterici ışık kaynağımız olmuştur. Side’mizin en güzel yerine Atatürk anıtımızı yerleştirmiş olmaktan son derece mutluyuz. Tüm Manavgat halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.