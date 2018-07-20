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20 Temmuz 2018 12:39

Manavgat Belediyesi’nden Sorgun Çamiçi’ne ücretsiz halk plajı

Manavgat Belediyesi, Sorgun’daki Çamiçi Halk Plajı’nda yeni düzenlemeler yaparak, vatandaşların kullanımına açtı.

Manavgat Belediyesi’nden Sorgun Çamiçi’ne ücretsiz halk plajı

20 Temmuz 2018 12:39


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından başlatılan Sorgun Mahallesi 930 parseldeki Sorgun Çamiçi Halk Plajı’ndaki çalışmalar sonunda vatandaşların denize daha rahat girmelerini ve ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için duş, soyunma kabini ve tuvalet yapıldı. Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 adet tuvalet, 4 adet duş ve 2 adet soyunma kabini ve cankurtaran kulesini tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Ayrıca Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından da plajda güvenlik kontrolü sağlanıyor.



Sözen: “Bir plajımızı daha kentimize kazandırdık”


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Plajlarımızın yetersizliğinden dolayı Manavgat halkımızın yaz aylarında faydalanacağı Sorgun’daki Çamiçi Halk Plajı’mızı kentimize kazandırdık. Plajımızı zaman içerisinde geliştirerek vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Halkımızdan plajımızı temiz kullanmalarını da rica ediyoruz. Tüm Manavgat halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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