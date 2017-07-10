Manavgat Belediyesinden ücretsiz “Nehir Otobüsü”

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü hayata geçirilen “Nehir Otobüsü” projesi, ücretsiz nehir turuyla, vatandaşları denizle, ırmak kıyısındaki otellerde konaklayan turistleri de kentle buluşturuyor. Manavgat halkını denizle, turistleri de kentle buluşturacak bu önemli proje, hem kent ekonomisi ve turizmde canlılık yaratacak, hem de vatandaşları memnun edecek. 11 Temmuz Çarşamba günü başlayacak projeye göre Manavgat halkı, belirlenen saatlerde kent merkezinde Tarihi Köprü altından veya Zindan Kalesi’ndeki belediye duraklarından ücretsiz hizmet verecek olan bota binerek, nehir seyahati ile ırmağın denizle buluştuğu Boğaz Mevkii’ne kadar gidebilecek. Aynı şekilde ırmak kıyısında yer alan otellerdeki turistler de nehirdeki yolculukla kent merkezine gelecek. 2 ay sürecek olan Nehir Otobüsü projesi kapsamında 8.5 kilometrelik nehir güzergahında vardiyalı olarak iki adet bot tekne, yolcu transferini sağlayacak.