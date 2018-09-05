Manavgat Belediyesi’nden velilere, ilkokula hazırlık semineri

Manavgat Belediyesi, kreşten ilkokula geçiş yapacak olan öğrencilerin velilerine Aile Danışmanı Zehra Işık Duran tarafından ilkokula hazırlık ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Seminere, Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğretmenleri de katıldı. Velilerle, ilkokula başlayan çocuğa nasıl davranılması gerektiği ve yaşanan sorunların çözüm noktası olan konular paylaşıldı. Seminer sonunda, 35 veliye katılım sertifikası verildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilkokula hazırlık seminerinin önemini vurgulayarak, seminere katılan velilere ve semineri düzenleyen ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Sözen, Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde, eğitimlerin ve seminerlerin artarak devam edeceğini belirtti.