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17 Temmuz 2018 15:22

Manavgat Belediyesi’nden Yeniköy’e sıcak asfalt

Manavgat Belediyesi, Yeniköy Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Manavgat Belediyesi’nden Yeniköy’e sıcak asfalt

17 Temmuz 2018 15:22


Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi’ne 2 bin 500 metre sıcak asfalt dökerek yolları yeniledi. Ekipler ayrıca son bir ayda Çeltikçi, Yavrudoğan, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Sarılar ve Uzunlar Mahallelerinde toplamda 30 bin metre sathi kaplama çalışmalarını da tamamladı.



Sözen: "Aralıksız devam edeceğiz"


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşları mağdur etmeden hızlı ve etkin çalıştıklarını söyledi. Başkan Sözen, “Yeniköy Mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarımızı yaptık. Asfalt çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.




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