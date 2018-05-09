Manavgat Belediyesi’nden yol, kaldırım ve park çalışmaları

Manavgat Belediyesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde yenile çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında 1’er kilometre yol ve kaldırım düzenlemesi yapıldı. Mahalle halkından gelen istek üzerine bölgede çocukların keyifle zaman geçireceği modern bir parkın yapım çalışmaları da devam ediyor. Salı pazarı yanındaki toplam bin 200 metrekarelik alanda yapılan park çalışmasında vatandaşlar için fitness alanı ve çocuk oyun alanı tasarlandı. Piknik masaları ve banklar alana yerleştirilerek, vatandaşların dinlenebileceği mekanlar oluşturulacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat’ın 106 mahallesine ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet götürmeye özen gösteriyoruz. Manavgat halkına verdiğimiz sözler var, bu sözleri hayata geçirmek adına tüm gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Yukarı Pazarcı mahallemizdeki çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Yoluyla, kaldırımıyla, parkıyla mahallemiz daha modern ve güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.