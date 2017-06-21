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21 Haziran 2017 17:34

Manavgat Belediyesi’ne yeni asfalt plent tesisi

Manavgat Belediyesi, asfalt plent tesisi kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Manavgat Belediyesi’ne yeni asfalt plent tesisi

21 Haziran 2017 17:34


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’ne ihale yoluyla satın alınan yeni modern asfalt plent tesisini inceledi. Eski tesisin büyüyen Manavgat’a yetmemesi nedeniyle yeni tesis alma girişimi başlattıklarını belirten Başkan Sözen, bu şekilde Manavgat’ta daha hızlı ve kaliteli asfalt hizmeti vereceklerini söyledi. Eski asfalt tesisinin saatte 50 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Başkan Şükrü Sözen, yeni tesisin ise 240 ton asfalt verimine sahip olacağını kaydetti.


1 aya kadar üretime başlaması planlanan tesisin, doğal gazla çalışan, çevreye duyarlı ve daha az yakıtla daha çok iş üreten bir sisteme sahip olduğunu da vurgulayan Başkan Sözen, bölgeye artı değer katacak bir yatırımı daha gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Sözen, “Her geçen gün büyüyüp gelişen Manavgat’ta, belediye olarak eski sistemlerle hizmet etmek oldukça zordu. 106 mahallemize ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet götüren Manavgat Belediyemize yeni bir asfalt plent tesisi kurma gereksinimi doğdu. Biz de girişimlerimizi yaparak tesisimizi yeniledik. 1 aya kadar sistemin faaliyete geçmesini planlıyoruz. İncelemelerimizi yaptık. Sistemin en iyi şekilde işletilmesi için teknik çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” dedi.




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