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31 Ağustos 2018 12:55

Manavgat Belediyesi’nin nehir otobüsü rekora koşuyor

Manavgat Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı “Nehirden Otobüsü” seferlerini bu yıl da devam ettiriyor.

Manavgat Belediyesi’nin nehir otobüsü rekora koşuyor

31 Ağustos 2018 12:55

Yeniden başlayan seferlerle vatandaşlar ve turistler, ücretsiz olarak denizle buluşturuluyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden Nehir Otobüsü seferleri, turistler ve Manavgatlılar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Manavgat Belediyesi, “Nehirden Denize” projesiyle, vatandaşlara ücretsiz nehir seyahati yaptırmaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi’nin bu projesinden 1 aylık sürede toplam 13 bin 500 kişi faydalandı. Manavgat halkını denizle, turistleri de kentle buluşturarak, kentte alışverişe canlılık getiren bu önemli proje, hem kent ekonomisi ve turizmde canlılık yaratıyor, hem de vatandaşlara kolaylık sağlıyor.



Ekonomi ve turizme katkı


Projeye göre Manavgat halkı, belirlenen saatlerde kent merkezinde Tarihi Köprü altından veya Zindan Kalesi’ndeki belediye duraklarından ücretsiz hizmet veren bota binerek, nehir seyahati ile ırmağın denizle buluştuğu Boğaz Mevkii’ne kadar gidiyor. Aynı şekilde ırmak kıyısında yer alan otellerdeki turistler de nehirdeki yolculukla kent merkezine geliyor. 8.5 kilometrelik nehir güzergahında vardiyalı olarak iki adet bot tekne, yolcu transferini sağlıyor. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl 2 ay içinde 9 bin yerli ve yabancı turist ücretsiz tekne turu ile sefer yapmıştı.




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