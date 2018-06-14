Manavgat Belediyespor BAL Ligi’ne iddialı giriyor

Manavgat Belediyespor Teknik Direktörlüğü’ne deneyimli antrenör Hayrettin Gümüşdağ getirildi. Manavgat Belediyespor aynı zamanda ligin başarılı 9 futbolcusunu da renklerine kattı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in katılımıyla Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında yeni transferleri için bir imza töreni düzenlendi. Serkan Bultan, Selim Kartal, Kerem Eryılmaz, Ramazan Oğulcan Kılınç, Burhan Çoşkun, Fatih Gümüşel, Recep Yaşar, kaleci Ayhan Öztürk ve Mustafa Kurcan ile anlaşma imzalandı. İmza töreninde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yıl BAL Ligi’nde “Şampiyonluk” parolasıyla çıktıklarını söyledi. Yeni transferlerle takımı şahlandırmayı amaçladıklarını belirten Şükrü Sözen, Manavgat halkının ve futbolseverlerin desteklerini beklediklerini vurguladı. Başkan Sözen, Hayrettin Gümüşdağ’a son derece güvendiğini ifade etti.