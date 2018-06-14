Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 16:36

Manavgat Belediyespor BAL Ligi’ne iddialı giriyor

Manavgat Belediyespor, yeni transferlerle lige iddialı giriyor.

Manavgat Belediyespor BAL Ligi’ne iddialı giriyor

14 Haziran 2018 16:36


Manavgat Belediyespor Teknik Direktörlüğü’ne deneyimli antrenör Hayrettin Gümüşdağ getirildi. Manavgat Belediyespor aynı zamanda ligin başarılı 9 futbolcusunu da renklerine kattı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in katılımıyla Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında yeni transferleri için bir imza töreni düzenlendi. Serkan Bultan, Selim Kartal, Kerem Eryılmaz, Ramazan Oğulcan Kılınç, Burhan Çoşkun, Fatih Gümüşel, Recep Yaşar, kaleci Ayhan Öztürk ve Mustafa Kurcan ile anlaşma imzalandı. İmza töreninde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yıl BAL Ligi’nde “Şampiyonluk” parolasıyla çıktıklarını söyledi. Yeni transferlerle takımı şahlandırmayı amaçladıklarını belirten Şükrü Sözen, Manavgat halkının ve futbolseverlerin desteklerini beklediklerini vurguladı. Başkan Sözen, Hayrettin Gümüşdağ’a son derece güvendiğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç