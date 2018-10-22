İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat Belediyespor beşte beş yaptı

Bölgesel Amatör Lig 7.

Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor, ligin 5. haftasında Denizli temsilcisi Kale Belediyespor'u 3-0 yenerek yenilmezlik serisini bu hafta da bozmadı.


Grupta bulunan ve sezon başından bu yana çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılan Antalya temsilcisi Manavgat Belediyespor, yenilmezlik serisini bozmadı. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda Kale Belediyespor'u konuk eden Manavgat Belediyespor, ilk on beş dakikası karşılıklı atakların olduğu mücadelenin her dakika baskısını arttırdı. 18. dakikada Babacar'ın attığı golle direnci kırılan Kale Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya daha baskılı ve istekli bir şekilde başlayan Manavgat Belediyespor, atak gerçekleştirdiği sırada ceza sahası içerisinde Babacar'a yapılan müdahale sonucunda penaltı kazandı. 52. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen kaptan Burhan penaltı atışını golle taçlandırarak takımının ikinci golünü atmış oldu. 73.dakikada tekrar sahneye çıkan Senegalli futbolcu Babacar kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0'a taşımış oldu. İlerleyen dakikalarda da gol sesinin çıkmadığı mücadeleyi kazanan Manavgat Belediyespor, ligdeki puanını 15'e çıkararak liderlik koltuğundaki yerini korudu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.