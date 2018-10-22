Manavgat Belediyespor beşte beş yaptı

Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor, ligin 5. haftasında Denizli temsilcisi Kale Belediyespor'u 3-0 yenerek yenilmezlik serisini bu hafta da bozmadı.

Grupta bulunan ve sezon başından bu yana çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılan Antalya temsilcisi Manavgat Belediyespor, yenilmezlik serisini bozmadı. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda Kale Belediyespor'u konuk eden Manavgat Belediyespor, ilk on beş dakikası karşılıklı atakların olduğu mücadelenin her dakika baskısını arttırdı. 18. dakikada Babacar'ın attığı golle direnci kırılan Kale Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya daha baskılı ve istekli bir şekilde başlayan Manavgat Belediyespor, atak gerçekleştirdiği sırada ceza sahası içerisinde Babacar'a yapılan müdahale sonucunda penaltı kazandı. 52. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen kaptan Burhan penaltı atışını golle taçlandırarak takımının ikinci golünü atmış oldu. 73.dakikada tekrar sahneye çıkan Senegalli futbolcu Babacar kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0'a taşımış oldu. İlerleyen dakikalarda da gol sesinin çıkmadığı mücadeleyi kazanan Manavgat Belediyespor, ligdeki puanını 15'e çıkararak liderlik koltuğundaki yerini korudu.