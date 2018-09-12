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Manavgat Belediyespor Bolu Kampından umutlu döndü

Manavgat Belediyespor, Bolu’da gerçekleştirdiği kamptan umutlu olarak döndü.

Manavgat Belediyespor, Bolu'da gerçekleştirdiği kamptan umutlu olarak döndü.


Manavgat Belediyespor, Bolu kampında 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında toplam 8 takımla hazırlık maçı yaptı. Maç günleri de dahil çift idman yaparak yeni sezona hazırlanan takımda, tüm oyuncular hazırlık maçlarında hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Morallerin yüksek olduğu takım, yeni sezon için umut vadettiğini hazırlık maçlarında sergilemiş olduğu performansla göstermiş oldu.


Fikstür belli oldu


Kampın ardından evine dönen Manavgat Belediyespor, ilk maçını 23 Eylül'de kendi seyircisi önünde Kuşadasıspor'la yapacak. 2018-2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7.Grupta bulanan takımlar ise şu şekilde ; Kuşadasıspor, Aydınspor, Kale Belediyespor ,Ortaca Belediyespor ,Kepez Belediyespor , Isparta Davrazspor, Tavas Birlikspor, Didim Belediyespor, Sökespor, Konyaaltı Belediyespor, Yatağanspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Serinhisarspor ve Manavgat Belediyespor.


Başkan Sözen'den maça davet


Tek amaçlarının şampiyonluk olduğunu ve bu uğurda takımın canla başla çalıştığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “ Takımımızın maçlarda sergilediği performanstan etkilenmemek elde değil. Ligin başlamasına sayılı günler kala her zaman ve her yerde takımımızın yanındayız. Tüm Manavgat halkını ve taraftarlarımızı, 23 Eylül Pazar günü Kuşadasıspor'la yapacağımız mücadelede bir olmaya, birlik olmaya davet ediyorum” dedi.

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