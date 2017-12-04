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04 Aralık 2017 11:58

Manavgat Belediyespor, galibiyet serisi devam ediyor

Bölgesel Amatör Ligi 7.

Manavgat Belediyespor, galibiyet serisi devam ediyor

04 Aralık 2017 11:58

Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor, Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 2-0 mağlup etti.


Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor, Manavgat Atatürk Stadyumu’nda Bucak Belediye Oğuzhanspor’u konuk etti. Hakemin başlama düdüğü ile kontrollü bir oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, üst üste geliştirdiği ataklar sonucunda 31’inci dakikada kaptan Hurşit Doğan’ın kafa vuruşundan bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte oyun hakimiyetini elinde bulundurarak rakibe baskı kuran Manavgat Belediyespor’un kontra atağında, Bucak Belediye Oğuzhanspor’un kalecisinin uzaklaştırmak istediği topun, takım arkadaşı Osman’a çarparak kaleye girmesinin ardından müsabaka 2-0 sona erdi. Alınan galibiyet serisinin takımı iyi noktalara getirdiğini ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, taraftarlara ve futbolculara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Manavgat Belediyespor, 10 Aralık Pazar günü saat 14.00 ‘da Anamur Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.




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