Manavgat Belediyespor sezonun ilk maçını, Kuşadasıspor'la yapacak

Takım sezonun ilk maçını Pazar günü, Kuşadasıspor ile yapacak.

Manavgat Belediyespor'un Teknik Direktörlüğüne antrenör Hayrettin Gümüşdağ getirilirken, yardımcı antrenörlük görevinde Baykal Kan, kaleci antrenörlüğü görevinde ise Mehmet Toman devam edecek. 25 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve bu doğrultuda bir çok atılım yapan Manavgat Belediyespor, şampiyonluk parolası ile çıktığı yolda ligin önemli favorileri arasında yer alıyor. 17 dış transfer, 1 iç transfer, 4 de alt yapı oyuncusu ile kadrosunu yeniden kuran takım, oyuncular arasındaki bağların kuvvetlenmesi adına 12 hazırlık maçına çıktı. Bolu Gerede'de gerçekleştirilen hazırlık kapı sonrasında moral bulan Manavgat Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 7. Grupta oynayacak.

Başkan Sözen'den maça davet

Manavgat Belediyespor, sezonun ilk mücadelesini 23 Eylül 2018 Pazar günü saat 15.00'da Manavgat Atatürk Stadyumu'nda Kuşadasıspor'a karşı verecek. Maç öncesinde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, takıma ve yönetime güveninin tam olduğunu dile getirdi. Başkan Sözen “Yeni sezonda oluşturduğumuz kadroya ve yönetime güvenim sonsuz. İnanıyorum ki takımımız Manavgat'a ve taraftarlarımıza yakışır bir mücadele verecek. Hedefimiz bundan sonraki maçları da sorunsuz bir şekilde atlatıp şampiyon olarak bir üst lige çıkmak. Hafta sonu gerçekleştireceğimiz Kuşadasıspor maçına gelmek isteyen vatandaşlarımız için Atatürk Kültür Merkezi önünden saat 14.00'da servislerimiz kalkacak. Manavgat halkımızı ve taraftarları takımımızı desteklemeye davet ediyorum” dedi.