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02 Ağustos 2018 17:05

Manavgat Belediyespor’a 4 yeni transfer

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacak olan Manavgat Belediyespor, yeni sezon öncesi 4 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Manavgat Belediyespor’a 4 yeni transfer

02 Ağustos 2018 17:05


Manavgat Belediyespor, Turgutluspor’dan başarılı sol bek oyuncusu Efşan Geçgin ile Berkay Velivar’ı, Bursa Zaferspor’dan yetenekli kaleci Faruk Polat’ı ve Kırıkkalespor’un genç kalecisi Emre Şener’i Manavgat Belediyespor’un başarılı kadrosuna dahil etti.



Sözen: “Hedefimiz şampiyonluk”


Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Kadromuza dahil ettiğimiz futbolcularımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimle başarılı bir sezon diliyorum. Manavgat Belediyespor’u bir üst lige çıkarmak istediğimiz için en iyi kadroyu kurma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz şampiyonluk” dedi.



Hazırlık maçları başladı


Manavgat Belediyespor hazırlık maçlarına da başladı. Takım, 3 Ağustos Cuma günü saat 17.30’da Konaklı Sahası’nda Alanyaspor U-21 Takımı ile 4 Ağustos Cumartesi günü ise yine 17.30’da Manavgat Atatürk Stadı’nda da Antalyaspor U-21 takımı ile hazırlık maçları yapacak. Başkan Şükrü Sözen, tüm Manavgatlı futbolseverleri takıma destek olmaya çağırdı.




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