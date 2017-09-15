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15 Eylül 2017 16:02

Manavgat Belediyespor’a moral yemeği

Bölgesel Amatör Lige çıkan Manavgat Belediyespor’a yeni sezon öncesinde kaynaşma ve moral yemeği verildi.

Manavgat Belediyespor’a moral yemeği

15 Eylül 2017 16:02


Süper amatör lig’de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lige çıkan Manavgat Belediyespor’un yeni kadrosu için kaynaşma ve moral yemeği verildi. Manavgat Şelalesi’nde verilen yemekte, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyespor’un yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları bir araya geldi.


Yemek öncesi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, geçtiğimiz sezon başarıları ile göz dolduran Manavgat Belediyespor’un yeni yüzüyle lige başlayacağını söyledi. Çok emek vererek yeni ve güzel bir takımı oluşturduklarını dile getiren Sözen, herkesin isimlerini okuyup takımı tanıttı.



Yeni yönetim dönemi


Yeni yönetimde Belediyespor’un Yönetim Kurulu Başkanlığını Belediye Başkanı Şükrü Sözen üstlenirken, üyeler ise Şükrü Vural, Cengiz Haydar Barut, Erkan Yılmaz, Ahmet Demirci, Ziya Özden, Mehmet Şenel, Ramazan Kara, Mustafa Mutlu, Aykut Karasoy, Ahmet Günal, Erkan Berber, Sururi Çorabatır, Bilal Özen, Süleyman Yüksel, Etem Erdem, Ali Güneş, Muhittin Ersoy ve Ercan Eren’den oluştu. Sözen, yeni yönetimi de tek tak tanıtırken, ligde ilk mücadelenin 24 Eylül’de Karaman Belediyespor’a karşı deplasmanda mücadele vereceğini söyledi. Sözen, Manavgat Belediyespor’un grubunda yer alan diğer takımlar ise Manavgatspor, Medcem Silifke Belediyespor, Gölhisarspor, Sarayönü Belediyespor, Isparta Davrazspor, Mut İdmanyurdu Belediyespor. Serik Belediyespor, Kepez Belediyespor, Konya Ereğlispor, Bucak Belediyespor, Oğuzhanspor ve Akşehirspor’un yer aldığını vurguladı.



Transferler performanslarıyla göz doldurdu


Başkan Şükrü Sözen, transfer sezonunun başlamasıyla 6’sı iç transfer 15’i dış transfer olmak üzeri toplam 21 oyuncunun takıma kazandırılırken 6 genç oyuncunun da alt yapıdan yükselerek Manavgat Belediyespor bünyesine katıldığını söyledi.




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