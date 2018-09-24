Manavgat Belediyespor'da galibiyet sevinci

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 7. Grubunda sezonun ilk maçına çıkan Akdeniz temsilcisi Manavgat Belediyespor, Ege temsilcisi Kuşadasıspor'u 2-1 yenerek yeni sezonu galibiyetle açtı.

Manavgat Belediyespor, 2018-2019 sezonunu Kuşadaspor'a karşı aldığı galibiyetle açtı. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç öncesi ve sonrasında büyük Fair Play örnekleri yaşandı. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları dostluk içerisinde bir araya gelirken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek onları selamladı.

Heyecanlı ve hızlı başlayan maçın ilk yarısında 10. ve 13. dakikada tecrübeli oyuncu Recep Yaşar'ın attığı gollerle öne geçen Manavgat Belediyespor, 20. dakika Kuşadasıpor'dan Serdar Keskin'in attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda zorlu bir mücadele ortaya koyan Kuşadasıspor, Manavgat Belediyespor savunması karşısında etkili olamadı ve maç ilk yarıda atılan gollerle 2-1 sonuçlandı.

Takıma güveninin tam olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen “Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, destek veren tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Manavgat Belediyespor, 30 Eylül Pazar günü Didim İlçe Stadyumu'nda Didim Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.