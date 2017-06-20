Manavgat Belediyespor’da transfer çalışmaları

BAL’da şampiyon olarak adını yazdıran Manavgat Belediyespor, iç transferde şampiyon kadrodan 5 isim ile anlaşmasının yanı sıra dış transferde ise Celalettin Topçu ve Murat Berge ile anlaşma sağladı. İç transferde Gökhan İlhan, Engin Ulutaş, Uğurcan Kadir Mutlu, Mustafa Yüksel ve Şehmus Arslan ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Manavgat Belediyespor, dış transferde Çorluspor’dan ön libero oyuncusu Celalettin Topçu ve, daha önce 1.Lig te forma giyen forvet oyuncusu Murat Berge’yi ise Bağcılarspor’dan kadrosuna kattı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyespor’un layık olduğu yere geleceğini ifade etti. Başkan Sözen, “Kadromuzu genç ve yetenekli sporcular ile güçlendirerek 3.lig hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonunda Manavgat Belediyespor’umuzun hak ettiği yerde olacağına inancım tam” dedi.