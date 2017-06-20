Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 11:03

Manavgat Belediyespor’da transfer çalışmaları

Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) şampiyon olarak adını yazdıran Manavgat Belediyespor, iç transferde şampiyon kadrodan 5 isim ile anlaşmasının yanı sıra dış transferde ise Celalettin Topçu ve Murat Berge ile anlaşma sağladı.

Manavgat Belediyespor’da transfer çalışmaları

20 Haziran 2017 11:03


BAL’da şampiyon olarak adını yazdıran Manavgat Belediyespor, iç transferde şampiyon kadrodan 5 isim ile anlaşmasının yanı sıra dış transferde ise Celalettin Topçu ve Murat Berge ile anlaşma sağladı. İç transferde Gökhan İlhan, Engin Ulutaş, Uğurcan Kadir Mutlu, Mustafa Yüksel ve Şehmus Arslan ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Manavgat Belediyespor, dış transferde Çorluspor’dan ön libero oyuncusu Celalettin Topçu ve, daha önce 1.Lig te forma giyen forvet oyuncusu Murat Berge’yi ise Bağcılarspor’dan kadrosuna kattı.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyespor’un layık olduğu yere geleceğini ifade etti. Başkan Sözen, “Kadromuzu genç ve yetenekli sporcular ile güçlendirerek 3.lig hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonunda Manavgat Belediyespor’umuzun hak ettiği yerde olacağına inancım tam” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!