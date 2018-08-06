Manavgat Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Manavgat Belediyespor, hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile göz doldurdu. Hazırlık maçlarını Süper Lig takımlarının U21 takımlarıyla gerçekleştiren Belediyespor, her iki müsabakadan da 2-2’lik skorlarla ayrıldı.

Hedef şampiyonluk

Tüm futbolcuların kendini gösterme şansı elde ettiği müsabakalarda, genç takım oyuncuları da mücadele etti. Maçlara gelerek takımın durumunu yerinde inceleyen Başkan Sözen, hazırlık maçlarının devam edeceğini belirterek, “Yeni sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 3. Lige çıkmak için gereken azmi ve takım ruhunu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Takımımız sabah ve akşam olmak üzeri iki antrenman yaparak çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hedefimiz şampiyonluk” dedi.