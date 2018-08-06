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06 Ağustos 2018 17:24

Manavgat Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) şampiyonluk parolasıyla çıkan Manavgat Belediyespor, Süper Lig takımı Alanyaspor ve Antalyaspor U21 takımlarıyla hazırlık maçı yaptı.

Manavgat Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

06 Ağustos 2018 17:24


Manavgat Belediyespor, hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile göz doldurdu. Hazırlık maçlarını Süper Lig takımlarının U21 takımlarıyla gerçekleştiren Belediyespor, her iki müsabakadan da 2-2’lik skorlarla ayrıldı.



Hedef şampiyonluk


Tüm futbolcuların kendini gösterme şansı elde ettiği müsabakalarda, genç takım oyuncuları da mücadele etti. Maçlara gelerek takımın durumunu yerinde inceleyen Başkan Sözen, hazırlık maçlarının devam edeceğini belirterek, “Yeni sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 3. Lige çıkmak için gereken azmi ve takım ruhunu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Takımımız sabah ve akşam olmak üzeri iki antrenman yaparak çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hedefimiz şampiyonluk” dedi.




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