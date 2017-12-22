Manavgat Bucakşeyler’e modern park

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Bucahşeyler Mahallesi’nde park yapımına başladı. Bölgeye 1.5 metre yüksekliğinde 60 metre uzunluğunda duvar örme işlemi gerçekleştirilmesinin ardından 300 metrelik alana yürüyüş yolu yapıldı. Modern park içerisinde piknik alanı, spor aletleri, çocuk oyun gurubu, dinlenme alanları ve engelli vatandaşlar için engelli yolu da park projesi kapsamına dahil edildi. Belediye ekipleri, su taşkınlarını önlemek ve suyun tahliyesini sağlamak amacıyla da yağmur suyu hattı döşemesi çalışmasını gerçekleştirdi. Ayrıca park alanı içerisinde bulunan portakal, zeytin ve ayva ağaçları Manavgat Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “106 mahalle genelinde devam eden park projelerimizin hayata geçmesiyle birlikte hem kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırıyoruz hem de vatandaşlarımız ve çocuklarımız için yeni sosyal alanlar oluşturuyoruz. Kent genelinde hizmetlerimiz ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hız kesmeden devam edecektir” dedi.