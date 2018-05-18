Manavgat Cem Kültür Merkezi devredildi

Manavgat Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi’nde yaptırılan Cem Kültür Merkezi’nin kullanım hakkı, yapılan protokol ile 10 yıllığına Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi’ne devredildi. 5393 Sayılı belediye Kanunu ile ilgili mevzuata dayanılarak yapılan protokol, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şube Başkanı Rahmi Arslan arasında imzalandı. Protokol ile Cem Kültür Merkezi’nin hem Alevi Kültür Dernekleri tarafından hem de ihtiyaç halinde Manavgat Belediyesi tarafından kullanılmasına imkan sağlanmış oldu.

Belediye-Alevi Kültür Dernekleri İşbirliği

Yapılan protokolde belediye ve dernek arasındaki işbirliğinin amacı olarak, “Manavgat’ta yaşayan Hacı Bektaş Veli’yi ve onun felsefesini benimseyen vatandaşların, inançlarından doğan vecibelerini yerine getirmeleri ile Anadolu düşünürlerinin tasavvuf ve düşüncelerinin felsefesini, kültürlerini yerleştirdikleri ve geliştirdikleri öğretilerini öğretmek, yaşamak, yaşatmak, yaymak ve geliştirmek, bu doğrultuda araştırmalar, incelemeler, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak ve sonraki nesillere aktarılmasının yanı sıra ilçede yaşayan bireylerin çağdaş demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve insan hakları gibi değerlere sahip olmalarını anayasaya ve yasalara uygun şekilde sağlamaya yönelik olarak ortak hizmet projelerinin yapılması olarak” belirlendi.

Protokol imza töreninde Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi Başkanı Rahmi Arslan, kentteki büyük bir eksikliğin giderilmiş olmasına çok sevindiklerini belirterek Başkan Sözen’e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Sözen: “Türkiye’ye Örnek Olsun”

Başkan Şükrü Sözen ise “Herkesin ibadetlerini özgürce yapabildiği bu ülkede, Alevi kardeşlerimizin de kendi örf, adet ve geleneklerini rahatlıkla yapabilmelerinin en doğal hakları olduğuna inandık. Manavgat Belediyesi olarak, Manavgat’ımıza yakışır, Alevi kardeşlerimize, canlarımıza yakışır bir Cem Evini hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje, 9 yıldır yaptığımız projelerin en önemlilerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü direk insana dokunan, insanların yaşamına etki yapan bir projeydi. Manavgat’ta ve ülke genelinde eksikliğini hissettiğimiz bir çalışmayı gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu oluşumda Alevi kardeşlerimin, yönetimdeki kardeşlerimin büyük katkısı var. Onlar da bu sürece yürekten inandılar. Yerin tahsisinde, inşaat aşamasında, el birliğiyle yan yana durduk. Onlara da süreye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kentimize kazandırdığımız Cem Kültür Merkezimiz Manavgat’ımıza ve ülkemize hayırlı olur inşallah. Ve bu projenin tüm ülkeye örnek teşkil etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.