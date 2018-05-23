Manavgat Çolaklı ve Değirmenli’ye modern park

Manavgat Belediyesi, mahalleye dönüşen belde ve köylerle kent merkezinde yeni parklara ağırlık vermeye başladı. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çolaklı Mahallesi’nde oturanlardan gelen yoğun talepler üzerine 2 bin 500 metrekarelik alanda tasarlanan park özellikle çevresindeki okullarda bulunan çocuk ve gençler için yapılıyor. Basketbol sahası, çocuk oyun alanı, fitness alanı ve dinlenme alanlarıyla sosyalleşmeyi sağlayan, aktif, turizme yakışır bir park tasarlandı. Ayrıca piknik masalarının çevresine ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapılarak kente yeni bir nefes alanı kazandırılacak.

Göl manzaralı piknik alanı

Değirmenli’de ise toplam 2 bin 800 metrekarelik alanda yapımı devam eden park çalışmasında özellikle okul yanında olmasından dolayı çocukların bol bol aktivite yapacakları, ailelerin sosyalleşeceği mekanlar tasarlandı. Mini futbol sahasının yanında mini bir amfi tiyatro alanı, çocuk oyun alanı, fitness alanı ve piknik alanı vatandaşın hizmetine sunulacak. Göl manzarasıyla güzel bir piknik alanının da olacağı parkta yeşil alan sayesinde vatandaş yeni bir nefes alanı kazanmış olacak.

Çolaklı ve Değirmenli’de park yapıldığını gören mahalle sakinleri isteklerini geri çevirmediği için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Başkan Sözen, ’Her mahalleye park’ çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.