Manavgat Değirmenli Mahallesinin adı meclis kararıyla yeniden Karavca oldu

Manavgat'a bağlı Değirmenli Mahallesinin adı, belediye meclisi tarafından eski adı olan Karavca Mahallesi olarak değiştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Değirmenli Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın imzalı beyan ve talepleri üzerine konu Manavgat Belediye'mizin 2018 Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na getirilmiş olup, belediye meclisi Değirmenli Mahallesinin adının eskiden anıldığı gibi "Karavca" olarak değiştirilmesine oy birliği karar vermiştir. Kararın tüm mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.