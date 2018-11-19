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Manavgat Değirmenli'de köprü inşaatı yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Manavgat’ta 3 mahalleyi birbirine bağlayan Değirmenli Mahallesindeki köprü inşaatı yükselmeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Manavgat'ta 3 mahalleyi birbirine bağlayan Değirmenli Mahallesindeki köprü inşaatı yükselmeye başladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsalda konforlu ve güvenilir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan Manavgat'ın Değirmenli, Saraçlı, Güzelyalı Mahallelerini birbirine bağlayan köprü çalışması da hızla ilerliyor. Köprünün inşaatı hızla devam ederken, bir taraftan da yeni yol açma çalışması yapılıyor.


Güvenli ulaşım


Bölge halkı, daha güvenli daha konforlu ve daha kısa olacak olan grup yolunun bitmesini heyecanla bekliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir, köprü çalışmalarını, yeni yol açma ve dolgu çalışmalarını yerinde inceleyerek “Grup yolumuz köprüsüyle menfeziyle ve yeni yol açma çalışmalarıyla tamamlandığında daha güvenli daha konforlu hale gelecek” dedi.

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