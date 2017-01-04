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04 Ocak 2017 10:36

Manavgat Devlet Hastanesi günde 120 hastaya Fizik Tedavi Hizmeti veriyor

Manavgat Devlet Hastanesi günde 120 hastaya Fizik Tedavi Hizmeti veriyor

04 Ocak 2017 10:36

Manavgat Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi 7 personel ile günde 120 hastaya fizik tedavi hizmeti veriyor.
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne (AKHB) bağlı Manavgat Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi 5 fizyoterapist, 1 fizik tedavi teknikeri, 1 hemşire ile hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Manavgat Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi (FTR) Sorumlusu Fizyoterapist Elçin Özer, “Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunmanın yanında artık ulaşılabilirlik noktasında da önemli yol kat edilmiştir. 2016 yılında FTR polikliniğimize 36 bin 811 hasta başvurusu gerçekleşmiştir. Bu hastalarımızın yaklaşık 4 binine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti verilmiştir. Günde ortalama 120 hastaya fizik tedavi hizmeti veren FTR Ünitemizde bu hizmetin yanı sıra yatalak ve felçli olan hastaneye gelemeyecek durumda ki hastalarımıza da 1 Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı ve 5 fizyoterapist ile evde fizik tedavi hizmeti sunmaktayız. Böylece Evde Sağlık Hizmeti kapsamında 80 hastaya evlerinde fizik tedavi hizmeti verilmiştir” dedi.
Özer, Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti’nden faydalanmak isteyen hastaların Manavgat Devlet Hastanesi’nde bulunan Evde Sağlık Birimindeki Fizik Tedavi Bölümüne başvurmaları gerektiğini söyledi.



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