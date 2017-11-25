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25 Kasım 2017 13:37

Manavgat Emniyeti aranan 2 suçluyu yakaladı

Manavgat Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Manavgat Emniyeti aranan 2 suçluyu yakaladı

25 Kasım 2017 13:37


“Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.G. (53) ile “Bilişim Sistemi ile Dolandırıcılık” suçundan 2 yıl 6 ay, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 ay, “Alkollü Araç Kullanmak” suçundan 4 ay, yine “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan 1 yıl 8 ay ve “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak” suçundan 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 7 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Ş. (39) isimli şahıs yakalandı.


A.G. ve H.Ş. Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.




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