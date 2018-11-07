Manavgat emniyeti drifte ceza yağdırdı

Antalya'nın Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü, son 10 gün içinde drift attıkları belirlenen 6 araç sürücüsüne 36 bin 970 TL para cezası uyguladı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü, drift atmak suretiyle trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan araçlara ve sürücülerine ceza yağdırıyor. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri son olarak Sanayi Sitesi içerisinde drift attığı güvenlik kameralarına yansıyan 07 ABT 023 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y.'ye 67/1 maddeden drift atmak suçundan 5 bin 10 TL para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca otomobili 60 günlüğüne trafikten men ederek yediemin otoparkına çekerken, ehliyetine 60 günlüğüne el konulan araç sürücüsü S.Y. psikoloğa sevk edildi.

Denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirten Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, "Son 10 gün içerisinde Manavgat'ın değişik noktalarında drift attığı belirlenen 6 araca ve sürücüsüne toplam 36 bin 970 TL para cezası uygulandı" dedi.

Araçların 2 aylığına trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildiğini belirten Özgönül, "4 araç sürücüsünün ehliyetine 2 aylığına el konulurken 2 araç sürücüsüne de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Araç kullanan vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Başta emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak olmak üzere kurallara uymayanlara kesinlikle izin verilmeyecektir" diye konuştu.