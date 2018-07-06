Manavgat, festivaller için hazırlıklarını tamamladı

Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali, 10-12 Ağustos’ta 22. Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali, 15-22 Eylül’de de 17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Manavgat Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali, Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali ile Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı. Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali 11 Temmuz-14 Temmuz, 22’nci Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali 10-12 Ağustos ve 17’nci Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali de 15-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Manavgat’taki festivaller serisi 11 Temmuz’da 8’inci Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali ile başlayacak. 4 bini aşkın motosiklet tutkununun katılması planlanan festivalde, dünyaca ünlü sanatçılar da yerini alacak. Festival, 14 Temmuz’da sona erecek.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında festival programını açıkladı.

"İddia ediyorum böyle bir kent yoktur"

Sözen, Manavgat’ın bugün 50-60 ilin önünde adı geçen yaşanabilir bir kent haline geldiğini belirterek, "Manavgat su ve barış kenti. İnsanların hoşgörüyle yaşadığı ve birbirine güvendiği yegane bir kenttir. Asayiş olaylarının en asgari şekilde yaşandığı muazzam bir kenttir. İddia ediyorum böyle bir kent yoktur" dedi.

"100’ü aşkın kötü yapıyı yıktık"

Side’nin dünyaya mal olan bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Sözen, "Side’nin o tarihi yapısına artı değer katma gibi bir çalışmamız var 2 yıldır. Belediyenin hazırladığı, Anıtlar Kurulu’nda onaylattığı, 2’nci etabını bitirdiği bir kentsel düzenleme çalışmamız var. Geçen sene 100’ün üzerinde kötü yapıyı yıkarak, tarihi yapıya uygun bir hale getirdik. Bu sayede Side çok büyük bir mesafe kat edildi" diye konuştu.

"Side gibi özel yerler imar affının dışında tutulmalı"

Sözen, "İmar affı maalesef ki sit alanı olan dünyaya mal olan Side’yi ide kapsadı. Bu benim vicdanen kabul edebileceğim bir şey değil. İlgili mercilere iletmeye çalışıyoruz. Side gibi özel yerlerin bu imar affının dışında tutulması gerektiği, bugüne kadar çok büyük mesafe kat ettiğimiz bu projenin sekteye uğratılmaması adına Side’ye imar affının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dilerim ki bu bir an önce düzeltilecektir" ifadelerini kaydetti.

‘Çocuğumuza dokunma’ temalı etkinlikler düzenlenecek

Festivalleri, insanları bir araya getirme noktasında çok önemsediklerini ileten Başkan Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatın, kültürel etkinliklerin o sihirli gücüyle önemsiyoruz. Ülkenin canını acıtan belli konuları dile getirme anlamında da önemsiyoruz. Geçen yıl bütün festivallerde teröre lanet dedik. Bu dönemde bir dönemdir hepimizin canını acıtan çocuk istismarını gündeme getirip, bu noktada farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz ve ‘Çocuğumuza dokunma’ adı altına etkinliklerimizle duruşumuzu göstereceğiz."