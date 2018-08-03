Manavgat Gaziler Mahalle Yolu Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çağdaş ve güvenilir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat ilçesi Gaziler Mahalle grup yolunu yeniliyor. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki yol modern ve konforlu hale getiriliyor.

Modern yol

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Manavgat Gaziler’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri yollarının şehir merkezlerinde olduğu gibi modern bir yola kavuşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziler mahalle muhtarı Erdal Koyun da “17 kilometre olan yolumuz tamamen bozuktu ve kullanılamaz haldeydi, Büyükşehir yasası sayesinde şimdi yolumuz yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.