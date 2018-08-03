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03 Ağustos 2018 13:46

Manavgat Gaziler Mahalle Yolu Yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki asfalt seferberliği kapsamında altyapı çalışmaları biten Manavgat Gaziler Mahalle yolu sathi kaplama ile asfalta kavuştu.

Manavgat Gaziler Mahalle Yolu Yenileniyor

03 Ağustos 2018 13:46


Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çağdaş ve güvenilir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat ilçesi Gaziler Mahalle grup yolunu yeniliyor. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki yol modern ve konforlu hale getiriliyor.


Modern yol


Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Manavgat Gaziler’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri yollarının şehir merkezlerinde olduğu gibi modern bir yola kavuşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziler mahalle muhtarı Erdal Koyun da “17 kilometre olan yolumuz tamamen bozuktu ve kullanılamaz haldeydi, Büyükşehir yasası sayesinde şimdi yolumuz yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.




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