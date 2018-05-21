Manavgat Gençlik Haftası Satranç Turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği ve Manavgat Belediyesi ortaklığıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla 19 ve 20 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen Gençlik Haftası Turnuvası Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Düzenlenen etkinliğine öğretmenler, çocuklar ve çok sayıda aile katıldı.

Gençlik Haftası Turnuvası’na toplam 150 kişi katıldı. Yapılan turnuvada ilk üçe girenlere ödül olarak madalya verildi. Turnuvada 2000 ve 2005 doğumlular ve bayanlar, açık yaş genel ve açık yaş bayan olmak üzere 4 kategoride yarışıldı. Turnuva sonunda ilk 3’e girenlere madalyaları Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Oytun Eylem Doğmuş tarafından takdim edildi.

Sözen: “Gençlerimize güveniyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yarınlarımız olan gençlerimizi bu tarz etkinliklere yönlendirmek ve onların kendilerini kanıtlamasını sağlamak hepimizin görevi. Gençlerimize her alanda olduğu gibi, bu alanda da güveniyoruz. Bu bağlamda iki gün boyunca turnuvamızda yarışan ve turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyor, herkese başarılarının devamını diliyorum. Dereceye giren ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Satranç turnuvalarımız kentimizde aralıksız devam edecektir” dedi.