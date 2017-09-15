Manavgat Irmağı kenarında yangın

Edinilen bilgiye göre, Örnek Mahallesi Çevreyolu köprüsü yakınlarında Manavgat Irmağı kenarında söğüt ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ırmak kenarında makilik alanın küçük bir bölümü ve 5-6 tane söğüt ağacı zarar gördü.

Yangın başladığı sırada bölgede tekneden turist indirdiğini belirten Adem Acar, “14-15 yaşlarında iki genç bisikletle gelip karadaki eski teknenin içerisinden bir şeyler aldılar. Daha sonra yangının çıktığı yere doğru gittiler. Biraz sonra silah sesine benzer bir ses duyuldu ve alevler yükselmeye başladı. İki genç bisikletlerine binerek buradan uzaklaştı” diye konuştu.