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01 Haziran 2018 19:08

Manavgat Irmağı’na giren genç akıntıya kapıldı

Antalya’da Manavgat Irmağı’na giren bir genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Manavgat Irmağı’na giren genç akıntıya kapıldı

01 Haziran 2018 19:08

Genci kurtarmak için suya giren bir kişi ise boğulmaktan son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay saat 17.30 sıralarında, Şelale Mahallesi Şarlak mevkiinden serinlemek için Manavgat Irmağı’na giren 18 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi Ramazan Çalı bir süre yüzdü. Karşı kıyıya yüzerek gidip gelen Çalı, ırmağın ortasına geldiğinde “Boğuluyorum, yardım edin” diyerek yardım istedi. Bu sırada ırmak kenarında bulunan Halil Yüksel isimli kişi genci kurtarmak için o-ırmağa atladı. Fakat Halil Yüksel’de akıntıya kapılınca yardımına restoranda yemek yiyen vatandaşla koştu. Yüksel, kurtarılırken Ramazan Çalı akıntılar arasında kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri bot ile ırmak üzerinde arama başlattı.




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