Manavgat Irmağına giren genç kayboldu.

İtfaiye ekiplerinin botla ırmak yüzeyinde yaptığı çalışmadan sonuç çıkmayınca Antalya’dan dalgıç ekipleri çağrıldı.

Olay bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Şelalesinin 200 metre yukarısında tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı levhasını dikkate almayan 20 yaşındaki Uğur Çiftçi, ırmağa girdi. Genç bir süre sonra ırmakta kaybolunca arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri geldi. Ekiplerin bot ile ırmak yüzeyinde yaptıkları arama sonuçsuz kalınca Antalya’dan dalgıç ekipler istendi. Gencin aranması çalışmaları devam ediyor.

Manavgat’ta bir otelde çalıştığı öğrenilen gencin bir arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla ırmağa girdiği öğrenildi.