Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 17:44

Manavgat Irmağına giren genç kayboldu

Manavgat Irmağına giren genç kayboldu.

Manavgat Irmağına giren genç kayboldu

08 Ağustos 2018 17:44

İtfaiye ekiplerinin botla ırmak yüzeyinde yaptığı çalışmadan sonuç çıkmayınca Antalya’dan dalgıç ekipleri çağrıldı.


Olay bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Şelalesinin 200 metre yukarısında tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı levhasını dikkate almayan 20 yaşındaki Uğur Çiftçi, ırmağa girdi. Genç bir süre sonra ırmakta kaybolunca arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri geldi. Ekiplerin bot ile ırmak yüzeyinde yaptıkları arama sonuçsuz kalınca Antalya’dan dalgıç ekipler istendi. Gencin aranması çalışmaları devam ediyor.


Manavgat’ta bir otelde çalıştığı öğrenilen gencin bir arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla ırmağa girdiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç