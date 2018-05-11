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11 Mayıs 2018 16:27

Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi

Antalya’nın Manavgat ırmağında su seviyesinin ani değişiklikler göstermesi Küçük Şelale’de bulunan işletmeleri zor durumda bıraktı.

Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi

11 Mayıs 2018 16:27


Manavgat ırmağında su seviyesi son günlerde sık sık değişiklik gösterirken, özellikle Küçük Şelale bölgesinde bulunan işletmeler zor durumda kaldı. Su seviyesinin aniden yükselmesi karşısında hazırlıksız yakalanan restoranların ırmak kıyısında bulunan terasları sular altında kalırken, işletmeciler masa ve sandalyeleri kaldırarak ırmak sularının ulaşamadığı yerlere taşıyor.


Son günlerde sabah saatlerinde ırmakta su seviyesinin oldukça düşük olduğunu belirten işletmeciler, “Saat 11.00 sıralarında su seviyesi aniden yükselerek iş yerlerine kadar çıkıyor. Sadece hafta sonlarında yükselme olmuyor. Özellikle su seviyesi yükseldiğinde tur tekneleri işletmelerimize yaklaşamadığı için gelen misafirler geri dönmek zorunda kalıyor. Yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz” diye konuştular.




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