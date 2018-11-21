Manavgat Irmak Kenarı'nda vatandaşların spor keyfi

Yapılan düzenlemelerle birlikte vatandaşların özgürce vakit geçirebildiği, ırmak ile buluşabildiği ve spor yapabildiği bir hale getirilen Manavgat Irmak Kenarı, kent hayatında önemli bir yer taşıyor. Kentte yaşayan birçok spor grubu, ırmak kenarında toplu olarak koşu, yürüyüş, bisiklet gibi spor aktiviteleri düzenliyor. Spor gruplarına katılan vatandaşlar, ırmak kenarında spor yapmanın, zaman geçirmenin Manavgat'ı yaşanılabilir kılan en önemli özelliklerden biri olduğunu belirtti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Kentimizi daha yaşanabilir kılmak adına yaptığımız en önemli projelerden olan ırmak kıyısı düzenlemelerimizden vatandaşlarımızın bu denli memnun olması bizleri de çok mutlu ediyor. Ben de herkesi sağlıklı yaşam için ırmak kenarında spor yapmaya davet ediyorum” dedi.