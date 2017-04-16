Manavgat İşitme Engelliler, Türkiye Şampiyonu oldu

4 takımın mücadele ettiği şampiyonada Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.

2016-2017 sezonunda Türkiye Süper ligini ilk 4 sırada tamamlayan Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü, Bafra İşitme Engelliler Spor Kulübü ve İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü takımları Türkiye Şampiyonası’nda birincilik mücadelesi verdi.

Ankara- Batıkent Spor Salonu’nda oynan karşılaşmaların birinci gününde Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübünü set vermeden 3-0 yenen Manavgat Belediyesi, finalde İzmir Bornova’yı 3-2 mağlup eden Bafra Spor ile karşılaştı. Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü baştan sona üstün oynadığı karşılaşmanın setlerini 25-18, 25-14 ve 25-13 maçı da 3-0 kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.