Manavgat Kaymakamı Günlü, çipli kimlik kartı başvurusunu yaptı

Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen’de Nüfus Müdürlüğü’ne gelerek çipli kimlik kartı başvurularını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının dağıtımına 2017 yılı itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi Manavgat’ta da başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar, sıra numarası aldıktan sonra başvurularını yapmaya başladılar. Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen Nüfus Müdürlüğü’ne gelerek çipli kimlik kartı başvurularını yaptılar. Günlü ve Sözen, yeni kimlik kartlarının hayırlı olmasını diledi.