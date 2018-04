Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: “Engelliler tabuları yıkıyor”

Etkinliğe, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ve eşi, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve eşi , MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Manavgat’ta yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Dernek olarak kahvaltı etkinliğinin 2.sini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manavgat Ortopedik Yürüme Engelliler Derneği Başkanı Selkan Erenoğlu, “Bu yılki etkinliğimize sadece ortopedik engelliler değil, her kesimden engelli arkadaşımız katıldı. Derneğimiz bugünden itibaren Manavgat’ta her tür engel sahibini çatısı altında bulunduran bir dernek olarak, Manavgat Engelliler derneği olarak hizmet vermeye devam edecektir. Bu mutluluğu burada paylaşıyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesine destek veren işletmelerimize, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve MATSO Başkanımız başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Bu tür etkinliklerde yer almaktan her zaman onur duyduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen “Burada engelsiz arkadaşlarımızla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Manavgat Belediyesi olarak biz her zaman arkadaşlarımızın yanında olup elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Böylesine güzel bir etkinlik düzenledikleri için kendilerini kutluyorum” dedi.

Herkesin potansiyel birer engelli olduğuna dikkat çeken MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, “Öncelikle böylesine bir organizasyondan dolayı dernek yöneticisi arkadaşlarımızı kutluyorum. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni adıyla Manavgat Engelliler Derneğinin Manavgat’ta yaşayan engelli vatandaşları aynı çatı altında toplamasını bu kahvaltı ile pekiştirdiğini belirten Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise sadece Ortopedik engelliler değil mental engellilerin de bundan böyle derneğin çatısı altında toplandığını söyledi. Kaymakam Yiğit, " Yakın zamana kadar bu işler hiç önemsenmez, engelli insanlar sokağa çıkmaz, evlerine kapanır, engellisi olan da bunu ortaya koymaktan utanır, ayıp adledilirdi. Günümüzde bu tabu yıkıldı. Engelli arkadaşlarımız gayet cesaretli bir şekilde dışarıya çıkabiliyor, her türlü işte başarılı olabiliyor, çok güzel şeylere imza atabiliyorlar. Devletimizin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarının verdiği destekler ve imkanlarla engelli yaşamı her geçen gün daha da kolaylaşmaktadır. Manavgat Kaymakamlığı olarak Manavgat Engelliler Derneğine her konuda her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi