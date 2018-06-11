’si düzenlenen Manavgat Kitap Günleri sona erdi.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 1-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen. 2. Manavgat Kitap Günleri, birbirinden ünlü ve seçkin yazarları ağırladı. Yazarlar Manavgatlı okurlarıyla söyleşi ve imza günlerinde bir araya geldi. 10 gün boyunca vatandaşlar ve kitapseverler tarafından yoğun ilgi gösterilen Kitap Günleri’nde, adeta kültür şöleni yaşandı.

Işıl Özgentürk ve Şükrü Erbaş okurlarıyla buluştu

2. Manavgat Kitap Günleri’nde senarist, yönetmen, oyun ve köşe yazarı Işıl Özgentürk, okurları için kitaplarını imzaladı. Şair ve Yazar Şükrü Erbaş okurları için kitaplarını imzalarken, Manavgatlılara, şiirle bütünleştirdiği muhteşem bir müzik dinletisi ziyafeti yaşattı.

Tuluhan Tekelioğlu Toros Kadınlarını ziyaret etti

2. Manavgat Kitap Günleri kapsamında Manavgat’a gelen gazeteci yazar ve televizyoncu Tuluhan Tekelioğlu, Manavgat Belediyesi’nin kadınlara yönelik projesi olan Toros Kadınları Emek Pazarı’nı ziyaret etti. Burada kadınlarla bir araya gelen Tekelioğlu, “Yapabilirsin” isimli kitabını Toros Kadınları için imzaladı. Sunucu ve Yazar Tuluhan Tekelioğlu, Toros Kadınları Emek Pazarı’nı tek tek gezerek, kadınlarla sohbet de etti.

Hanefi Avcı söyleşi

Eski Emniyet Müdürü ve araştırmacı yazar Hanefi Avcı ile gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, 2. Manavgat Kitap Günleri’nde vatandaşlarla söyleşide bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Avcı ülke gündemine ve günümüze dair pek çok bilgi paylaştı. 10 gün boyunca, Altan Öymen, Cezmi Ersöz, Erdal Kara, Kahraman Tazeoğlu, Metin Uca, Bahar Feyzan, Orhan Aydın başta olmak üzere birçok seçkin yazar ve yerel yazarlar da 2. Manavgat Kitap Günleri’nde Manavgatlı okurlarıyla bir araya geldi.

Sözen: “Mutluluk ve gurur duyuyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz Kitap Günleri’mizde 10 gün boyunca birbirinden değerli yazarlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kentimizdeki kültürel ve sosyal anlamdaki gelişim bizleri mutlu ediyor. Kent olarak güzel bir organizasyonu daha geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kitap Günleri’mize yoğun ilgi gösteren tüm halkıma ve vatandaşlarımızla bir araya gelen tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.