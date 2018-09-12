Manavgat Köprüsünde motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yarlandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan G.T.'nin kullandığı 01 SO 971 plakalı motosiklete, şehiriçi köprüsü üzerinde yolun sağından sol tarafına manevra yaptığı sırada aynı istikamette seyir halindeki A.G.'nin kullandığı 38 YT 040 plakalı otomobil yandan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.T.'ye 112 ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapılırken, hastaneye kaldırılan Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.