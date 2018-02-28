Manavgat Köprüsünden tehlikeli atlayış

Her gün binlerce vatandaşın ve aracın kullandığı tarihi Manavgat Köprüsü, ilginç bir olaya sahne oldu. İsmi öğrenilemeyen bir genç, önce köprünün alt ayakları üzerinden yaptığı atlayış vatandaşın dikkatini çekince bu sefer köprünün en üst noktasına çıktı. Yerden yüksekliği yaklaşık 20 metre olan ve altından tur teknelerinin geçtiği köprünün üzerinde bir süre oyalan genç, köprü üzerindeki ’ırmağa girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarısını dikkate almadı ve vatandaşların engel olmasına fırsat bırakmadan kendini boşluğa bıraktı. Milletin şaşkın bakışları arasında suya atayan genç, suyun yüzeyine çıkıp kıyıya yüzdü ve hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek bölgeden ayrıldı.