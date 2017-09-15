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15 Eylül 2017 15:07

Manavgat motosiklet denetimi

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde jandarma motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Manavgat motosiklet denetimi

15 Eylül 2017 15:07


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ve Jandarma trafik timleri tarafından Sarılar Mahallesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.


Çok sayıda ekip tarafından 4 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, ekipleri görünce kaçmaya çalışan sürücüler motorize ekipler tarafından takip edilerek uygulama noktasına getirildi.


200’ün üzerinde motosikletin kontrol edildiği uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen 60’a yakın motosiklet sürücüsüne para cezası uygulanırken, 30 motosiklet trafikten men edildi.




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