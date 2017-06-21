Manavgat Oymapınar Barajına 50 bin yavru sazan balığı salındı

Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi “Balıklandırma projesi kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce planlanan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen 50 bin adet yavru sazan balığı Oymapınar barajı gölüne salındı.

Türkiye’de bulunan doğal göl ve göletlerde yapılan balıklandırma çalışmaları ile sucul ortamların balık stoklarının zenginleştirilmesi hedefleniyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları yörede amatör balık avcılığına, buralarda bulunan mesire alanlarında yeni aktivitelerin oluşmasına ve balıkçılığın geliştirilmesine olanak sağlamayı amaçlıyor”