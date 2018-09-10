Manavgat polisi aranan 2 kişiyi yakaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Manavgat ve Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat'ta cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. Y. ile Elazığ'da "uyuşturucu maddelerin murakabesi" hakkında kanun gereğince 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.B isimli şahısları yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Z.Y. ve İ.B. tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine teslim edildi.