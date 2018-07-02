Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 15:09

Manavgat polisinden dolandırıcılık uyarısı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü görevlileri vatandaşları dolandırıcılık konularında uyarılarda bulundu.

Manavgat polisinden dolandırıcılık uyarısı

02 Temmuz 2018 15:09


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine afiş asarak ve halkın yoğun olduğu alanlarda el ilanları dağıtarak bilgilendirmede bulundu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini hakim, savcı ve asker olarak tanıtarak PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele kapsamında isimlerinin geçtiği iddiasıyla para talep ettiklerini belirten Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, tanınmış firmaların adını kullanan bazı dolandırıcıların da çeşitli ödüllerin kazanıldığı iddiası ile ödüllerin alınması için vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığını söyledi.


Hiçbir kamu görevlisinin hiçbir ad altında vatandaştan para talep etmeyeceğini vurgulayan Özgönül, "Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş art niyetli kişiler telefon açarak kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtmaktadır. Vatandaşlara telefon veya hesap numaralarının terör örgütü mensuplarınca ele geçirildiğini ve kullanıldığını belirtip, terör örgütü mensuplarını yakalamalarının an meselesi olduğunu söyleyerek para veya kontör talep etmektedirler. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve bu şekilde gelen telefonlara itibar etmemelerini istiyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç